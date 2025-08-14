Специалисты настоятельно рекомендуют уменьшить потребление спиртных напитков.
Ученые из Университета Майами обнаружили прямую связь между регулярным потреблением большого количества спиртных напитков и развитием онкологических заболеваний поджелудочной железы. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Рак поджелудочной железы отличается крайне низкой выживаемостью пациентов и является одним из наиболее опасных типов опухолей. Специалисты подчеркивают, что злоупотребление алкоголем ведет к серьезному повреждению тканей органа, вызывая хроническое воспаление. Это состояние значительно увеличивает вероятность возникновения предраковых изменений и последующего перерождения здоровых клеток в злокачественные новообразования.
По словам исследователей, опасной дозировкой считается прием восьми и более порций алкогольных напитков еженедельно для женщин и пятнадцати и более порций – для мужчин. Однако даже умеренное постоянное употребление способно существенно повысить риски заболевания.
Специалисты настоятельно рекомендуют ограничивать количество выпиваемых спиртных напитков, особенно лицам, имеющим генетические предрасположенности к раку органов пищеварения.