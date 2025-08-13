Настолько число медиков сократилось за 13 лет.

По данным статистиков, в регионе за 13 лет снизилось число медучреждений, больничных коек и кадров в этой отрасли. С 2011 по 2024 г. число больниц сокрастилось с 92 до 83. Койко-мест стало не 19,3 тысячи, а 14,6 тысячи.

Также в регионе стало на 2 тыс. врачей меньше. Их число сократилось с 11,6 тыс. до 9,5 тыс. На 10 тыс. омичей теперь приходится всего 53 врача вместо 58,9.

При этом омичи стали чаще посещать больницы. В 2011 году статистики фиксировали 47,5 тыс. посещений в смену, а в 2024 году – 51,5 тыс. посещений.

Медсестер стало на 5,2 тыс. меньше. Их теперь не 25,8 тыс. человек, а 20,6 тыс. человек.