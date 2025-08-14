Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ночью ожидается туман.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 14 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +19...+24 °C.
Ожидается облачная с прояснениями погода и местами сильный дождь с грозой. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до +10...+15 °C. Местами продолжит лить дождь с грозой, возможен туман.
Атмосферное давление будет падать.
1348Мария Филимонова
·Общество

Ночью ожидается туман.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 14 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +19...+24 °C.
Ожидается облачная с прояснениями погода и местами сильный дождь с грозой. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до +10...+15 °C. Местами продолжит лить дождь с грозой, возможен туман.
Атмосферное давление будет падать.
1348Мария Филимонова