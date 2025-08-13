Они готовятся устранять аварии, вызванные непогодой.

Филиал «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» перешел в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения. Сегодня в регионе ожидаются сильные дожди, возможна гроза и усиление ветра до 25 м/с, поэтому 214 бригад будут дежурить в эти сутки. В полной готовности находятся 900 специалистов и 264 единицы техники.

Чтобы социально значимые объекты не остались без электричества, энергетики подготовили 32 резервных источника питания.

О нарушениях и повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону: 8-800-220-0-220.

Отметим, что в мае и июне в Омске наблюдались перебои электроснабжения, которые объясняли погодой.