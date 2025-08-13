Парламентарий высказался о повышении стипендиального фонда.

Депутат Государственной думы РФ от Омской области Олег Смолин в своем телеграм-канале рассказал, что стипендиальный фонд с 1 сентября 2025 года будет проиндексирован на 4,5%.

- Поскольку это происходит не с начала года, а только с девятого месяца, то сумму надо делить на три, то есть реальное увеличение стипендии составит всего 1,5%. Если учесть, что в этом году ожидаемая инфляция от 7 до 9%, по разным оценкам, то ясно, что студенты станут еще беднее, - написал он.

Смолин считает, что стипендии должны быть не меньше прожиточного минимума, а стипендии аспирантам - не меньше двух прожиточных минимумов.

- Вот и думайте, как жить в таких условиях. Поэтому часто современные студенты много работают и немного подучиваются. Большинство еще и трудится не по специальности. Этот фактор, безусловно, сказывается на качестве подготовки специалиста, - считает депутат.

По информации Минобрнауки РФ, минимальная стипендия в вузах России составляет от 2 224 до 11 157 рублей. Все зависит от вида пособия. Тогда как сейчас прожиточный минимум на душу населения составляет 17 733 рублей.