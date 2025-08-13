Новый офис ВТБ расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой и большим трафиком – на ул. Олега Кошевого.

На днях управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий в торжественной обстановке открыл новое отделение банка. Оно расположено в Кировском административном округе, на ул. Олега Кошевого, 21/1, в непосредственной близости от здания администрации, дома культуры, остановок общественного транспорта.

В новом отделении физические лица смогут оформить продукты банка, а также получить финансовую консультацию.

– Мы продолжаем расширять сеть отделений – новый офис ВТБ стал 22-м в регионе и первым, оформленным по новым стандартам, в Кировском округе Омска. Выбор локации неслучаен – население района составляет свыше 260 тысяч человек, здесь развитая инфраструктура и есть высокий спрос на финансовые услуги. Теперь жители могут получить консультации специалистов, подключить программу лояльности с кешбэком в рублях и «семейный банк» в комфортном и современном пространстве, – отметил управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий.

Омичам – розничным клиентам доступны вклады и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, кредиты и страховые продукты. Специалисты ответят на вопросы, помогут настроить цифровые сервисы и программу лояльности.

В отделении оборудованы зоны обслуживания с мягкой мебелью. Посетители могут воспользоваться кулером с водой и подключиться к бесплатной сети Wi-Fi. Для конфиденциальных вопросов предусмотрена переговорная комната, а для самостоятельных операций – два банкомата с поддержкой операций по QR-коду.

Банк ВТБ (ПАО). https://www.vtb.ru ИНН: 7702070139. Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.