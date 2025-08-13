Субсидия будет выделена авиакомпании «Ямал». Ее услуги востребованы среди работающих на Севере.

Правительство Омской области выделит около 75 млн рублей на субсидии авиакомпаниям, которые выполняют рейсы в различные регионы страны. Деньги получат сразу шесть перевозчиков, которые возят омичей по сниженным тарифам.

Почти 44 миллиона будут выделены авиакомпании «Ямал», совершающей рейсы из Омска в Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск и Надым. Услугами этого перевозчика массово пользуются омские вахтовики, ездящие работать на Север.

Кроме «Ямала», субсидии получат «Азимут» (9,6 млн рублей), «ИКАР» (5,9 млн), «ЮВТ Аэро» и «Аэрофлот» (по 5,1 млн), «Ред Вингс» (4,4 млн рублей). Они получат из бюджета разницу между субсидированным и экономически обоснованным тарифом. Софинансирование берут на себя оба региона, между которыми осуществляются рейсы. Эти меры позволяют сделать авиаперевозчиков более доступными для населения.