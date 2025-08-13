В рамках акции «Собери ребенка в школу», в Штабе общественной поддержки парламентарии передали детям рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

Сегодня в Штабе общественной поддержки в рамках акции «Собери ребенка в школу» прошла встреча парламентариев с детьми из многодетных семей и семей участников СВО. Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов и руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Вадим Бережной передали юным омичам школьные рюкзаки и необходимую канцелярию.

Депутаты пожелали детям отличных оценок, творческих успехов, а их родителям – оставаться достойным примером для своих детей.

– Уже не первый год проводим акцию «Собери ребенка в школу». Мы собираем рюкзаки, канцелярские принадлежности – все то, что необходимо для ребенка, чтобы он пошел в школу. Эта работа ведется на постоянной основе. В акции принимают участие сенаторы, депутаты Государственной думы, Законодательного собрания, городского совета. Сегодня состоялось первое вручение в рамках акции. Помимо подарков, на площадке Штаба общественной поддержки проводится множество мероприятий для семей с детьми, в том числе многодетных и участников СВО. За 2025 год уже прошло более 500 мероприятий – это мастер-классы, семинары, тематические приемы, – отметил Александр Артемов.

Акция «Собери ребенка в школу» в Омской области ежегодно проводится «Единой Россией» при поддержке губернатора, секретаря регионального отделения партии Виталия Хоценко.