Госавтоинспекция объяснила, законно ли они передвигаются по пешеходным дорожкам.

К внесению в Госдуму готовится законопроект, ограничивающий передвижение работников служб доставки. Сегодня большинство курьеров имеют полное право ездить по тротуарам, что сильно не нравится пешеходам.

– Здесь нужно смотреть, на каком типе транспортного средства ездит доставщик, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГАИ УМВД России по Омской области Наталья Бобылева. – Чаще всего по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам двигаются на средствах индивидуальной мобильности. Да, визуально это кажется похожим на мопед или на скутер, но на самом деле это электровелосипед, то есть средство индивидуальной мобильности. Соответственно, двигаться ему разрешено. А вот как раз при отсутствии тротуаров он может двигаться по краю проезжей части, но только соблюдая правила дорожного движения.

Большое скопление курьеров на тротуарах сказывается не только на безопасности пешеходов, но и на комфортности пребывания в городской среде.