·Общество

В ближайшие два часа погода резко ухудшится.

Обь-Иртышское УГМС и МЧС России по Омской области предупредили омичей об опасных погодных условиях. 

По данным специалистов, сегодня, 13 августа, в ближайшие два часа с сохранением до конца дня местами по Омской области ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит.

Мария Филимонова
