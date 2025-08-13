Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как перед новым учебным годом приводятся в порядок подходы и подъездные пути к образовательным учреждениям.

В своем Telegram-канале глава города Сергей Шелест рассказал о подготовке подходов и подъездных путей к школам и детсадам в преддверии нового учебного года.

Обустройство тротуаров, ремонт и замена асфальтобетонного покрытия подъездных путей, проездов и парковок у школ и детских садов – зона ответственности Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Специалисты ведомства уже завершили работы по 28 адресам из 45 запланированных.

Одновременно идет обустройство дорожных искусственных неровностей, совмещенных с нерегулируемыми пешеходными переходами. В работе – объекты на ул. Южной (вблизи детского сада № 93), ул. 27-й Северной (район детского сада № 14), ул. Круговой (район детского сада № 331) и другие. Всего в плане 65 участков, из них 58 уже стали безопаснее.

– Особое внимание уделяем состоянию дорожной разметки у социальных объектов. Ранее подрядчик нанес разметку у 53 школ и 40 детских садов, обновил 146 пешеходных переходов. В рамках гарантийных обязательств восстановлена разметка у 19 общеобразовательных учреждений, еще на 200 участках улично-дорожной сети аналогичные работы будут проведены до конца месяца, – написал в своем аккаунте Сергей Шелест.

Он заверил, что 1 сентября все подготовительные работы должны быть завершены. Руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову поручено держать это направление на особом контроле.