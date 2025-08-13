На вооружении в ГАИ есть приборы-шумомеры.

Сегодня, 13 августа, в Доме журналистов рассказали, как бороться с шумными мотоциклистами, которые гоняют по омским дорогам. Как отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГАИ УМВД России по Омской области Наталья Бобылева, все локации известны, патрулирование по таким территориям постоянно проводится.

– В большинстве случаев этот мототранспорт, который и создает звук, некомфортный для жителей, – говорит она.

На дикоревущие мотоциклы жалуются жители улиц Менделеева, Малиновского, Магистральной, Красноярского тракта, Амура-2 и т. д.

– Сотрудники Госавтоинспекции имеют возможность замерять уровни шума, у нас есть такие приборы-шумомеры, и в последующем по их показателям привлекают к ответственности водителей. Штраф там, конечно, небольшой, но тем не менее эта работа проводится, – пояснила Бобылева.

Жаловаться можно, позвонив по номерам 112 или 02, эта информация отрабатывается экипажами, которые несут службу, в том числе в ночное время.