Новую зеленую зону выбрали для благоустройства жители Омска на платформе «Делай город» в июне этого года.

В сквере Водников, недалеко от входа в парк «Зеленый отсров», у здания на ул. Крусный Путь, 111, появится инновационная система освещения на солнечных батареях. Решение о благоустройстве новой зеленой зоны было принято на платформе «Делай город» этим летом.

– Чтобы этот уголок в Советском округе стал еще удобнее для отдыха и прогулок, смонтируем здесь экономичную, но эффективную систему освещения на солнечных батареях, – отметил глава Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По его словам, сквер Водников – небольшая, но уютная зеленая зона на Красном Пути, которую как объект благоустройства выбрали сами жители в рамках программы инициативного бюджетирования, постепенно преображается.

Напомним, в планах инициаторов сохранить все зеленые насаждения, проложить пешеходные маршруты, сделать освещение, установить в сквере лавочки, урны, а также демонтировать забор.

Каждый год при поддержке фракции «Единой России» в Омском городском совете направляется 95 млн рублей на инициативные проекты омичей, подчеркнул мэр.