·Происшествия

В следкоме рассказали подробности происшествия.
В минувшую субботу, 9 августа, в Тарской районной больнице на севере Омской области скончался 26-летний мужчина, получивший травму в результате несчастного случая на дороге. Трагедия произошла вечером 6 августа.
Как сообщила «Омск-информу» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, по предварительным данным, молодой человек упал с велосипеда и получил травму живота.
По факту смерти мужчины проводится проверка.
Мария Филимонова
