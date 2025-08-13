В этом году 65 старшеклассников и учащихся колледжей получили первый опыт, работая в различных подразделениях завода.

На заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») успешно реализуется программа летней занятости для школьников и студентов. В этом году 65 старшеклассников и учащихся колледжей получили первый профессиональный опыт, работая на базе предприятия в различных подразделениях.

В летние месяцы старшеклассники трудились в хозяйственном цехе и цехе контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), участвовали в озеленении и благоустройстве территории, а также осваивали базовые навыки технического обслуживания.

– Мы рассматриваем участие молодежи в программе летней занятости как стратегическую инвестицию в будущее Омской области и химической отрасли в целом. Предоставляя школьникам возможность получить первый опыт работы на современном промышленном предприятии, мы не только поддерживаем их социальную активность, но и даем возможность увидеть, как работает современное высокотехнологичное предприятие, куда они в перспективе могут вернуться, получив профессиональное образование и внести свой вклад в развитие производства, – отметил генеральный директор завода «Омский каучук» Сергей Иванилов.

Уточним, что завод «Омский каучук» традиционно принимает школьников на период каникул, каждый год предоставляя им возможность не только заработать, но и получить первый трудовой опыт, знания и навыки, которые будут полезны в будущем.

В дальнейшем планируется развитие сотрудничества с образовательными учреждениями, с расширением возможностей для профессионального роста молодежи и поддержки социально значимых инициатив в регионе. Поддержка молодежи и развитие кадрового потенциала региона – важная часть социальной ответственности предприятия.