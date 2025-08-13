Значительно улучшены условия по классическим программам военной ипотеки, семейной военной ипотеке и программам рефинансирования.

По программам военной ипотеки на приобретение новостройки и вторичного жилья ставки снижены на 5 п. п.: ставка 20 % годовых действует для держателей зарплатных карт ПСБ, 20,6 % – для остальных клиентов. Максимальная сумма кредита увеличена до 1,86 млн руб.

По программам рефинансирования ставка снижена на 3,5 п. п. – до 22,5 %, а сумма кредита увеличена до 1,58 млн руб.

– Мы наблюдаем стабильный спрос омичей на военную ипотеку, поэтому для своих клиентов-военнослужащих постоянно улучшаем условия этих программ, в том числе по неценовым параметрам. Ожидая активизации спроса на рынке недвижимости в связи с уменьшением ключевой ставки, ПСБ снизил ставки по военной ипотеке, и новые условия дают возможность большему числу омских военнослужащих без дополнительной нагрузки на бюджет выбрать наиболее подходящий вариант сделки, – отметила региональный директор ПСБ в Омске Ольга Дубровина.

По программе «Семейная военная ипотека» размер первоначального взноса составляет 20 %, а сумма кредита увеличена до 5,125 млн руб., что делает программу более доступной для молодых семей. Также по программе «Рефинансирование. Семейная ипотека» размер максимальной суммы кредита увеличен до 80 % от оценочной стоимости приобретенной квартиры и составляет 5,1 млн руб. Ставка по этим двум программам составляет 6 % годовых.

ПСК от 20,001–21,699 %. Процентная ставка 20,0 % годовых для зарплатных клиентов ПСБ и 20,6 % годовых для внешних клиентов по программам «Вторичный рынок. Военная ипотека» и «Новостройка. Военная ипотека», первоначальный взнос 0–90 %, при этом накопления, указанные в свидетельстве участника накопительно-ипотечной системы (при наличии), должны быть использованы в качестве первоначального взноса в полном объеме. ПСК от 6,001–6,184 %. Ставка 6,0 % годовых по семейной военной ипотеке, первоначальный взнос – от 20 %. ПСК от 6,001–23,314 % по программам рефинансирования военной ипотеки. Ставка 22,5 % годовых по программе рефинансирования военной ипотеки. Ставка 6,0 % годовых по программе рефинансирования семейной военной ипотеки. Максимальная сумма кредита не должна быть более 80 % от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной системы.

