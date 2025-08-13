Более семи тысяч омичей с начала года получили помощь в Центре здоровья городской поликлиники № 4.

Во время недавней рабочей поездки в Омск учреждение посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который отметил, что в последнее время модель оказания медицинской помощи смещается на профилактику и предупреждение болезней. Центр здоровья ГП № 4 держит курс на раннюю диагностику, помогая своим пациентам избежать тяжелых осложнений в будущем.

Здесь омичи бесплатно проходят профилактические обследования, узнают о факторах риска, которые приводят к развитию болезней. Пациентов информируют об опасностях, которых таят в себе вредные привычки, дают консультации по вопросам сохранения здоровья, рекомендации по коррекции питания и двигательной активности.

– К нам приходят пациенты после проведенного в поликлинике медицинского осмотра или диспансеризации, в ходе которого были выявлены факторы риска. Это лишний вес, гиподинамия, курение, злоупотребление алкогольными напитками. Помогаем омичам сформировать правильный образ жизни. Проводим подробное тестирование, а затем направляем на дополнительное медицинское обследование. В течение трех месяцев мы отслеживаем своих пациентов, а если это необходимо, то и дольше, – уточняет заведующая Центром здоровья ГП № 4 Елена Зырянова.

С января 2025 года к специалистам Центра здоровья обратилось более 7,7 тысячи омичей. Медики отмечают, что многие хорошо осознают проблему, с которой приходят в медицинское учреждение. Пожилая омичка Любовь Лебедева посещает Центр здоровья каждый год, здесь специалисты помогают ей держать под контролем артериальную гипертензию.

– Я гипертоник, и для меня важно услышать советы врачей, как предотвратить беду при моем хроническом заболевании. Здесь заинтересованные специалисты, к которым я постоянно обращаюсь и знаю, что они дадут мне полезные и подробные рекомендации, – объясняет пациентка.

А у Юлии Ивановой другая история, с которой она обратилась к медикам Центра здоровья. Омичку в ее возрасте начал тревожить лишний вес.

– Я подхожу к такому порогу, когда в организме происходят гормональные изменения. На недавнем профосмотре врачи поликлиники выявили у меня такие факторы риска, как лишний вес и гиподинамия. А ведь любая женщина в этот период должна особенно следить за своим здоровьем, особенно за весом. Доктора направили меня сюда, в Центр здоровья. Здесь мне дали подробный план действий, как нормализовать вес. Я довольна, – рассказывает Юлия Иванова.

Медики призывают: все омичи, имеющие факторы риска, должны обязательно проходить динамическое наблюдение в центрах здоровья. Там не только расскажут, как обезопасить себя от последствий ожирения, малоподвижного образа жизни, но и помогут тем, кто решил взяться за здоровье и бросить курить или пить.

Также в центрах здоровья можно пройти такие обследования, как измерение роста и веса, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, спирометрию, определение уровня окиси углерода выдыхаемого воздуха и другие исследования.

Каждому, обратившемуся в Центр здоровья, назначается индивидуальный план по ведению здорового образа жизни и дается методическая литература. А после прохождения обследования пациент получает медицинское заключение и направления к профильным специалистам.

Напомним, центры здоровья в нашем регионе организованы на базе таких медучреждений, как Калачинская и Тарская ЦРБ, Врачебно-физкультурный диспансер, а также городской больницы № 2, медсанчасти № 4 и городских поликлиник № 4, 6 и 8.