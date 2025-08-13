Омск-Информ
·Происшествия

Женщина незаконно получила около ста тысяч рублей.
Прокуратура Кировского округа Омска завершила расследование уголовного дела отношении 22-летней девушки, которая обвиняется в мошенническом получении государственных выплат – пособия по уходу за ребенком.
Следствие установило, что молодая омичка, несмотря на ограничение ее прав родителя решением суда, намеренно скрыла этот факт при обращении в Пенсионный фонд России. Женщина представила ложные сведения, в результате чего ей было назначено ежемесячное пособие по уходу за дочерью.
За период с апреля 2022 года по март 2023-го она незаконно получила свыше 90 тыс. рублей. После начала разбирательств женщина полностью признала свою вину и вернула средства в фонд.
Материалы дела переданы в мировой суд судебного участка № 15 Кировского района Омска для дальнейшего разбирательства.
Мария Филимонова
