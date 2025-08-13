Женщину приговорили к 14 годам в исправительной колонии.

Белгородский областной суд вынес приговор жительнице Омска, приговорив ее к 14 годам лишения свободы за связь с запрещенной в России террористической организацией и незаконное пересечение границы РФ. Согласно пресс-службе прокуратуры Белгородской области, подсудимая, 30-летняя омичка, была признана виновной по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену).

Суд назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 300 тыс. рублей и ограничения свободы сроком на 1 год.

Расследованием было установлено, что женщина вступила в контакт с представителем «Русского добровольческого корпуса»*, выразив желание присоединиться к организации. В июле 2023 года она нелегально пересекла границу России в Брянской области, но вскоре была задержана сотрудниками пограничного управления ФСБ России на пункте пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.