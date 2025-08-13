Молитвы и послеобеденный отдых продлевают жизнь.

Аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская раскрыла способ прожить до 100 лет. Так, врач отмечает пользу ежедневной ходьбы и рациона, богатый растительной пищей. Ежедневные легкие физические нагрузки и правильное питание положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и способны продлить жизнь до ста лет.

– Долгожители редко ходят в спортзал. Их движение – это ежедневная часть жизни: ходьба, работа в саду, домашние дела. Разнообразный растительный компонент в рационе питания и умеренность. В их рационе преобладают цельные продукты: овощи, фрукты, бобовые, орехи. Такая пища богата клетчаткой и антиоксидантами, которые снижают уровень холестерина и предотвращают воспаление, защищая сосуды от повреждений, – рассказала Чайковская в беседе с news.ru.

Кроме того, Чайковская подчеркнула важность сохранения ментального здоровья и социальной вовлеченности, отмечая, что долгожители часто поддерживают тесные семейные и дружеские отношения. Эти факторы помогают поддерживать эмоциональный баланс и снижать уровень гормона стресса – кортизола.

Социальная активность и умение управлять стрессом также оказывают положительное влияние на продолжительность жизни. Традиционные ритуалы, такие как молитва и послеобеденный отдых, способствуют релаксации и замедлению ритма жизни.