·Общество

Температура будет такой же, как и вчера.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 13 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +20...+25 °C.
На небе будет облачно с прояснениями. Также ожидается дождь, местами гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с, а местами скорость увеличится до 16 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.
В ночь на 14 августа температура воздуха упадет до +9...+14 °C. Местами прогнозируется дождь, гроза и туман. Направление ветра будет постоянно меняться, а скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать. 
Олег Кипорук
