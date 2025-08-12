Минтранс пояснил, что установка климат-систем – лишь рекомендация.

В Омской области не все автобусы оборудованы кондиционерами, и этому есть объяснение. Как заявили в региональном минтрансе, их установка не является обязательным требованием. Перевозчикам лишь рекомендуют оснащать транспорт системами отопления и охлаждения.

– Непосредственный контроль над исправностью и работоспособностью систем вентиляции, отопления и кондиционирования в салоне пассажирского транспортного средства осуществляет организация-перевозчик, эксплуатирующая пассажирское транспортное средство. Однако вышеуказанные рекомендации не являются обязательными требованиями, которые подлежат оценке на предмет соблюдения со стороны организатора перевозок, – рассказали «НГС55» в министерстве.

Отсутствие кондиционера в автобусе не считается нарушением и не мешает его эксплуатации. В ведомстве уточнили, что перевозчиков призывают следить за исправностью установленного оборудования, однако обязать их устанавливать кондиционеры минтранс не может.