Экологический субботник стал частью всероссийской акции по уборке берегов рек «Вода России».

Сотрудники Омского НПЗ приняли участие во всероссийской акции по уборке берегов рек — «Вода России». Экологическое мероприятие прошло в центре города, на берегу реки Омь. Волонтеры собирали сухие ветки, строительный и бытовой мусор. В масштабной акции приняли участие сотрудники Газпром нефти. Вместе с другими экоактивистами они расчистили почти четыре километра береговой линии. За несколько часов общими усилиями собрали более 250 мешков с мусором. Это около 16 тонн отходов. Весь собранный пластик и металлолом был отправлен на дальнейшую переработку.

– Во второй раз Омск масштабно проводит акцию «Вода России». Главная наша цель, привить культуру обращения с отходами и воспитать осознанное молодое поколение. Радует массовое участие детей в акции. Приходят родители с малышами от двух лет. Особую благодарность заслуживает Омский НПЗ. Предприятие является хедлайнером всех наших экологических проектов. Завод – надежный партнер, занимается экопросвещением и формированием экологической культуры у молодежи на всех уровнях – начиная с детского садика и заканчивая институтом, – прокомментировала экоакцию министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.

Участие сотрудников компаний во Всероссийской акции «Вода России» стало очередным примером активной позиции предприятия в сфере экологии.

– Мы не просто работаем на заводе, мы живем в Омске и хотим видеть свой родной город и его реки чистыми. Поэтому традиционно поддерживаем все экологические инициативы и внедряем современные технологии производства для защиты окружающей среды, – отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Забота об окружающей среде – важное направление социальной деятельности предприятия, которое ежегодно участвует в субботниках, поддерживает всероссийские природоохранные акции и реализует собственные экологические инициативы. В прошлом году волонтеры заложили аллею сибирских абрикосов у Успенского кафедрального собора. В этого году сотрудники компаний продолжили озеленение территории и высадили рядом двухметровые яблони Недзвецкого.