·Общество

Подрядчик обязан будет дать пятилетнюю гарантию на качество.

Департамент строительства мэрии Омска ищет подрядчика для обустройства новой линии наружного освещения на участке от проспекта Королева до улицы Бородина. Протяженность линии составит более полутора километров, сообщили в пресс-службе администрации города.

– В рамках муниципальной адресной инвестиционной программы направим на этот объект более 12 миллионов рублей: подрядчика определим с помощью конкурентных процедур, которые сейчас проводятся, – заявил мэр Омска Сергей Шелест.

Строительство планируется начать в сентябре. Победитель торгов должен будет дать пятилетнюю гарантию на качество выполненных работ.

Алексей Новиков
