Очевидцы сообщили о масштабном затоплении.

Омичи сообщили о прорыве трубы с горячей водой в лесном массиве рядом с аграрным университетом. По словам очевидцев, в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть» вода затопила значительную часть территории.

В АО «Тепловая компания» рассказали «Омск-информу», что этот участок не находится в их ведении. А в пресс-службе «Омск РТС» пояснили, что повреждение обнаружили во время гидравлических испытаний тепловых сетей.

– В настоящее время по результатам гидравлических испытаний проводятся работы по устранению дефекта тепловых сетей. Было выполнено дренирование трубопровода для дальнейшего демонтажа участка, который не выдержал испытания, – заявили в пресс-службе.

Кроме того, все работы, как уточнили в компании, выполняются под контролем специалистов «Омск РТС».