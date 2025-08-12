В результате чиновники подали на родителей иск в суд.

Департамент образования Омска через суд обязал родителей девятиклассника гимназии № 69 обеспечить ребенку получение аттестата. По Конституции России основное общее образование является обязательным, и родители должны обеспечить его детям. Однако в 2024 году девятиклассника не допустили к ГИА, потому что он не прошел собеседование по русскому языку. Его родители не согласились с дистанционным форматом.

– В своем заявлении они выразили убеждение, что стандартная процедура собеседования представляет собой «проведение опытов» и связана с передачей биометрических данных в различные, в том числе международные, организации, на что они не согласны, – сообщает пресс-служба судов.

В результате родители написали официальный отказ от существующей формы ГИА (ОГЭ). Девятиклассника оставили на второй год. А чиновники пошли в суд.

Куйбышевский районный суд Омска и Омский областной суд встали на сторону департамента. Родителей обязали дать согласие на то, чтобы их сын сдавал экзамены.