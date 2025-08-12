Изменения вводятся с 14 по 19 августа.

АО «Омск-пригород» уведомило пассажиров о временных изменениях маршрута движения некоторых электропоездов с 14 по 19 августа.

Из-за ремонтных работ на станции Входная следующим рейсам предстоит следовать через дополнительную остановку на станции Пламя:

Электропоезд № 6562 Любинская – Московка: отправляется со станции Любинская вовремя, в 5:51 утра, затем движется через станцию Пламя, проходя участок между Петрушенко и Входной. Последующая остановка на станции Карбышево-I остается неизменной, в 7:00 утра, и прибывает на конечный пункт назначения, Московку, точно по расписанию, в 7:31 утра.

Электропоезд № 6555 Московка – Называевская: начало рейса смещено на три минуты вперед – теперь поезд стартует со станции Московка в 10:13 утра. Маршрут поезда включает прохождение участка Входная – Петрушенко через станцию Пламя. Дальнейшее расписание сохраняется: отправление со станции Петрушенко по-прежнему в 11:28 утра, прибытие на станцию Называевская в обычное время, в 13:21 часа дня.

Электропоезд № 6556 Называевская – Московка: график начала рейса сокращен на девять минут – теперь старт со станции Называевская начинается в 13:35 дня. Проходя участок Петрушенко – Входная, поезд делает обязательную остановку на станции Пламя. Далее отправление со станции Омск останется прежним – в 16:47 дня, прибытие на станцию Московка также сохранится по стандартному расписанию – в 17:06 вечера.

Необходимую информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Омск-пригород», а также по телефону 8-800-234-31-52 (звонок бесплатный).