Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Она предназначается для работников теплицы.
Группа компаний «Рост» планирует возвести гостиничный комплекс в селе Лузино Омского района. В двухэтажной гостинице планируется 192 места. В отдельном одноэтажном здании разместят столовую на 40 мест.
Техническим заказчиком строительства гостиничного комплекса выступает компания «Агрострой». Подрядчика еще ищут. Кроме строительства двух зданий, ему предстоит провести озеленение территории, сделать автостоянку, пешеходные дорожки, поставить лавочки и урны.
В гостинице будут размещать работников тепличного комбината «Сибирский». Саму теплицу начали строить в августе. В создание объекта ГК «Рост» намерена вложить 20 млрд рублей. Планируется, что в теплице будут выращивать 15 тыс. овощей в год, в основном томатов и огурцов.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Она предназначается для работников теплицы.
Группа компаний «Рост» планирует возвести гостиничный комплекс в селе Лузино Омского района. В двухэтажной гостинице планируется 192 места. В отдельном одноэтажном здании разместят столовую на 40 мест.
Техническим заказчиком строительства гостиничного комплекса выступает компания «Агрострой». Подрядчика еще ищут. Кроме строительства двух зданий, ему предстоит провести озеленение территории, сделать автостоянку, пешеходные дорожки, поставить лавочки и урны.
В гостинице будут размещать работников тепличного комбината «Сибирский». Саму теплицу начали строить в августе. В создание объекта ГК «Рост» намерена вложить 20 млрд рублей. Планируется, что в теплице будут выращивать 15 тыс. овощей в год, в основном томатов и огурцов.
Андрей Андреев