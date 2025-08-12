В ходе работ применяются современные технологии и инновационные материалы, что позволяет сократить количество дефектов на покрытии дорог и продлить срок его службы.

В Омской области ремонтные работы на участке дороги Называевск – Исилькуль находятся в стадии завершения. Работы ведутся на автомобильной дороге Называевск – Исилькуль, на участке с 37 по 43-й километр, расположенном на территории Исилькульского района. Ход работ находится на личном контроле главы региона Виталия Хоценко.

– В Исилькульском районе дорожники завершают ремонт участка трассы Называевск – Исилькуль. Обновляем дорогу в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Подрядной организацией выполнен комплекс мер по восстановлению дорожного полотна: проведены работы по фрезерованию старого слоя асфальтобетона, устранению мест пучинообразований, укреплению основания с применением метода холодного ресайклирования с добавлением цемента. Также на участке протяженностью 6 км устроено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе дорожникам предстоит укрепить обочины и нанести дорожную разметку, а также установить новые дорожные знаки.

После проверки качества примененных изделий и выполненных работ объект будет введен в эксплуатацию. Применение передовых технологий позволяет значительно сократить количество дефектов на покрытии дорог и продлить срок их службы. Это способствует снижению аварийности, повышению безопасности участников дорожного движения и улучшению транспортного обслуживания регионов.