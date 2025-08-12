Женщину поймали и осудили, хотя она так и не признала вину.

Центральный районный суд Омска признал 47-летнюю местную жительницу виновной в краже денег у погибшего военнослужащего. Женщина похитила более 4,6 млн рублей.

Как сообщает прокуратура, омичка предложила военному, который находился на СВО, помощь в оплате коммунальных услуг. Мужчина дал ей карточку, а в январе прошлого года погиб. Женщина воспользовалась этим и перевела себе его деньги. Для этого омичке пришлось совершить 21 банковскую операцию. После преступления омичка переехала в Калининград.

Отметим, что в суде она не признала вину. Она заявила, что не верила в гибель друга и планировала вернуть ему деньги после его возвращения.

– Денежные средства находятся на оформленных на ее имя банковских счетах, арестованных в ходе следствия, – добавили в прокуратуре.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года. Также омичку оштрафовали на 200 тыс. рублей и обязали вернуть родственникам погибшего похищенные деньги.