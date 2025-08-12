Платформа призвана решить проблему сбыта урожая и обеспечить надежность сделок.

Омские бизнесмены разработали платформу «Ругрейн», предназначенную для упрощения продажи сельскохозяйственной продукции отечественными производителями. Маркетплейс предлагает возможность размещать объявления о товарах, обеспечивая проверку надежности партнеров и проведение прозрачных сделок.

Платформа начала свою работу летом этого года. Один из основателей – Андрей Бородихин пояснил, что разработка проекта стартовала в 2023 году, подчеркнув наличие проблемы у фермеров, связанных с продажей своей продукции надежным покупателям.

– У фермеров была проблема напрямую сбывать свою продукцию. Причем проверенным контрагентам, в которых они уверены. Сейчас как это действует? Есть определенные агенты, которые помогают фермеру за вознаграждение сбывать свою продукцию. При этом они берут за это хороший процент. Наша платформа помогает фермеру напрямую подать объявление, не опасаясь того, что может откликнуться фирма-однодневка или недобросовестный участник. На самой платформе действует проверка, – цитирует Бородихина «РБК Омск».

Сегодня, используя возможности платформы, производители имеют доступ к удобной площадке, позволяющей предлагать широкий ассортимент продуктов, включая зерно, овощи, фрукты, орехи, муку, семена и древесину. Бородихин отметил, что первые успешные сделки уже состоялись благодаря работе маркетплейса.

Для реализации проекта потребовалось инвестирование порядка 350 млн рублей. Проект доступен фермерам всей страны, а также предусмотрена перспектива привлечения иностранных участников рынка в ближайшем будущем.