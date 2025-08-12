Наибольшей популярностью пользуются спортивные клубы в центральной части Омска с широким спектром услуг.

Жители Омской области стали активнее интересоваться спортом. С начала года интернет-трафик на сайтах тренажерных залов вырос на 51 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают аналитики «МегаФона», основываясь на обезличенных данных абонентов.

Рост трафика на профильных ресурсах для покупки абонементов и изучения тренировок стал заметен с января. В этом месяце он превысил средний ежемесячный показатель почти на 10 %. Однако пик посещений тематических сайтов наблюдался в летние месяцы – в июне и июле. За год динамика посещения таких ресурсов несколько изменилась. Если в 2024 году пользователи откладывали подготовку к пляжному сезону до потепления, то сейчас спортзалы начали выбирать уже во время новогодних каникул. Стремление омичей накачать мышцы и сбросить лишние килограммы укладывается в общероссийскую тенденцию роста популярности здорового образа жизни, который активно поддерживается в интернет-среде.

Наибольшей популярностью пользуются спортивные клубы в центральной части Омска с широким спектром услуг, где есть тренажерный зал, групповые занятия, йога и пилатес под пристальным вниманием личного тренера. Омичи стали более требовательными, почти обязательными считают сеансы массажа и сауну.

Любопытно, что спортзалы в Омской области изучают не только местные жители, но и приезжие из других городов. Возможно, красноярцы, москвичи, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Кемеровской области даже на отдыхе или в командировке не хотят прерывать привычный график тренировок.

– В наше время заниматься спортом престижно и даже модно, а современные технологии помогают еще большему количеству пользователей приобщаться к активному образу жизни. Начать день с тренировки можно не только в специально отведенных для этого местах, но и дома, на природе, достаточно установить необходимое приложение. Чтобы наши абоненты всегда имели доступ к онлайн-занятиям, видеоурокам, а также могли пользоваться мобильным интернетом в спортивном зале, компания продолжает развивать инфраструктуру связи. Это позволяет клиентам задействовать все необходимые интернет-сервисы в Омске, где медианная скорость скачивания составляет 36,87 Мбит/с. В регионе скорость передачи данных достигает 33,11 Мбит/с, – прокомментировал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Добавим, что жители региона также стали больше интересоваться доставкой полезной еды. Рост абонентского трафика на ресурсы, где знают, как извлечь максимальную пользу из гранолы, простокваши и кабачка, составил 7 %.

