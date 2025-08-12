Столкнулись три автомобиля.
Вчера вечером, 11 августа, на 58-м километре трассы Тюмень – Омск произошла массовая авария с участием автомобилей «Хендай», ЗИЛ и «Чанган». Причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем «хендая», которым управлял 18-летний парень, не имеющий прав вождения.
Предварительно установлено, что при столкновении грузовая машина ЗИЛ перевернулась, перевозя навоз, а легковой автомобиль «Хендай» столкнулся с автомобилем «Чанган». В результате происшествия 16-летний пассажир «хендая» скончался на месте трагедии. Отмечается, что погибший был учеником киевской школы. По неподтвержденным данным, с 18-летним водителем они были одноклассниками.
Сам виновник аварии получил травмы и госпитализирован вместе с 60-летним водителем грузовика.
Инцидент произошел в Ялуторовском районе Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются.