·Общество

По словам очевидцев, тараканы свободно перемещаются по столовой.
Сегодня, 12 августа, омичи поделились шокирующими кадрами с омской базы отдыха «Политотдел».
Как рассказали очевидцы, отдых омрачился появлением тараканов в столовой. По словам посетителей, насекомые спокойно разгуливают по тарелкам и еде. 
– Тут все кишит ими. Не успеваем убивать тараканов, – делятся девушки в группе «Типичный Омск» во «ВКонтакте».
Как отметила одна из них, накануне ее ребенок слег с сильным отравлением. Девушка заметила, что таракан на стене принадлежит к женской особи и находится на сносях. По всей видимости, самка скоро принесет потомство.
Мария Филимонова
