Концерт планируется в воскресенье вечером.

В воскресенье, 17 августа, в Калачинске Омской области выступит группа «Вирус». Концерт планируется в 20:00. Для жителей он будет бесплатным, его оплатили из бюджета.

Напомним, в эти выходные Калачинск отмечает свое 230-летие. Праздничные мероприятия начнутся еще в субботу. В том числе жители города собираются установить гастрономический рекорд.

На празднике кроме «Вируса» выступят Анна Шинковая и группа «Премьер» и группа Vektor music.