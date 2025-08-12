Омск-Информ
Смертельный удар топором был нанесен в ходе ссоры.
Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в связи с безвестным исчезновением 37-летнего мужчины. Родственник потерпевшего обратился накануне в отделение полиции Исилькульского района, потому что тот не выходил на связь.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению убийства 62-летнего жителя Исилькульского района, который проживал с потерпевшим в одном доме. В настоящее время указанный гражданин находится под стражей.
Согласно материалам дела, мужчина нанес своему собутыльнику смертельный удар топором в ходе конфликта, возникшего на почве взаимных оскорблений во время совместного употребления алкоголя. После этого подозреваемый закопал тело потерпевшего в огороде.
Орудие преступления обнаружили на месте происшествия. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражи и угрозу убийством. 
Сейчас продолжаются мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего инцидента. Максимальное наказание за данное преступление составляет лишение свободы сроком до 15 лет.
Мария Филимонова
