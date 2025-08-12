Компания хотела получить преимущество на получение заказа на подрядные работы.

Омская строительная компания «Сибмост» была оштрафована на 500 тысяч рублей за совершение коррупционных действий. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Следствием было установлено, что в августе прошлого года сотрудник ООО «Сибмост» передал взятку должностному лицу – специалисту Входнинской дистанции электроснабжения, являющейся подразделением РЖД. Размер взятки составил более 228 тысяч рублей, которые должны были помочь получить преимущество и «общее покровительство» при выполнении подрядных работ.

В дополнение к штрафу, суд постановил конфисковать всю сумму взятки, переданной сотрудником «Сибмоста». Производство по уголовным делам в отношении обоих фигурантов пока не завершено.