Заведующий центром лучевой диагностики «Евромед» Святослав Аксенов рассказал о возможностях нового отделения поликлиники в городке Нефтяников.

Весной этого года в Омске начал работу новый корпус клиники «Евромед» в городке Нефтяников – на улице Магистральной, 70б. В трехэтажном здании пациенты могут получить широкий спектр медицинских услуг: от консультаций специалистов и стоматологии до комплексной диагностики и лечения в дневном стационаре.

Летом развитие поликлиники продолжилось – на базе нового корпуса открылось отделение лучевой диагностики. О возможностях нового отделения и его роли в повышении доступности качественной медицины мы поговорили с заведующим центром лучевой диагностики «Евромед» Святославом Аксеновым.

– Святослав Игоревич, что стало основным поводом для открытия отделения лучевой диагностики именно в этом районе – в Нефтяниках?

– До недавнего времени большинство многопрофильных клиник с высокотехнологичным диагностическим оборудованием были сосредоточены в центре города и на Левобережье. Это создавало серьезные неудобства для жителей микрорайонов, в частности городка Нефтяников. Людям приходилось тратить много времени на поездки по разным учреждениям, чтобы пройти комплексное обследование.

– Насколько востребованы услуги лучевой диагностики среди пациентов клиники?

– В настоящее время это одно из наиболее востребованных направлений. У нас установлено оборудование от ведущих мировых производителей: из стран Западной Европы, Южной Кореи, Скандинавии. Исследования проводят квалифицированные рентгенолаборанты и врачи с большим опытом работы, способные решать широкий спектр диагностических задач.

Наша работа получила признание не только в Омской области, но и в федеральных научных центрах России и за рубежом. Мы выполняем практически весь спектр лучевой диагностики – от цифровой рентгенографии с низкой лучевой нагрузкой до МРТ и КТ с высоким разрешением. Особое внимание уделяется диагностике заболеваний позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза. Проводим ангиографию, виртуальную колоноскопию и другие сложные процедуры.

– Как изменится доступность медицинской помощи с открытием нового корпуса?

– Новый корпус удобно расположен – недалеко от площади Лицкевича, рядом с остановками общественного транспорта. Для автомобилистов предусмотрена большая парковка. Мы продумали комфортную среду для всех категорий пациентов, в том числе маломобильных: отделение лучевой диагностики расположено на первом этаже, вход – безбарьерный.

Кроме того, до 31 августа действует акция – 15 % скидка* на все виды исследований.

– Какие изменения внедрены в организации процесса диагностики?

– Мы значительно упростили и ускорили процесс оформления в регистратуре. Пациенты оперативно получают результаты – изображения на пленке или электронном носителе выдаются сразу после исследования, а протокол с заключением позже доступен в личном кабинете. В ближайшее время туда будет интегрирована и ссылка на само изображение.

– Что делается для обеспечения комфорта пациентов во время обследований?

– Особое внимание мы уделяем атмосфере и сопровождению. Медицинские сестры помогают пациентам подготовиться к процедуре, объясняют ход исследования, что особенно важно для детей и людей с клаустрофобией. Есть отдельные раздевалки, одноразовое белье, средства защиты органов слуха, подставки под голову, ноги и колени – все для удобства и безопасности пациента.

– Какие категории пациентов могут пройти обследование? Есть ли ограничения?

– Есть стандартные ограничения: при рентген-исследованиях – беременность, период лактации, у детей – в зависимости от возраста. При МРТ – наличие электронных и ферромагнитных имплантатов, кардиостимуляторов. В остальном мы принимаем пациентов всех возрастов, включая детей.

– Что бы вы хотели пожелать пациентам, планирующим обследование в вашем центре?

– В первую очередь не бояться. Мы обеспечиваем комфорт и высокое качество диагностики. А еще советую не откладывать визит к врачу до появления симптомов – профилактические осмотры и чекапы помогают выявить заболевания на ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

Мы предлагаем различные программы обследования как для детей, так и для взрослых – для комплексной оценки состояния здоровья.

Поликлиника расположена у остановки «Площадь Лицкевича» (автобусы № 29, 33, 67, 69, 116П, троллейбусы № 2, 4, 8). Для автомобилистов предусмотрена парковка.

График работы: пн.–сб.: с 8:00 до 20:00 вс.: с 9:00 до 18:00

