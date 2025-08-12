Под удар попадут блогеры и популярные шоу.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать информационные материалы на цифровых платформах и в социальных сетях, содержащие нецензурные выражения. Автор инициативы – заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Законопроект предусматривает, что создатели контента, содержащего ненормативную лексику, обязаны применять меры по ее удалению или маскировке, такие как перемонтаж записей или использование звуковых сигналов, чтобы предотвратить блокировку материала по решению органов прокуратуры РФ.

– Где-то его больше – у некоторых блогеров мат буквально через слово, где-то меньше, но факт остается фактом: популярные блогеры и шоу транслируют эту лексику без желания и согласия зрителей, – цитирует Свинцова «Парламентская газета».

Андрей Свинцов утверждает, что употребление нецензурной лексики противоречит указу президента № 809, направленному на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей России. Он акцентирует внимание на том, что распространителями мата зачастую выступают цифровые платформы, которые поддерживаются и курируются государством, в частности отечественные стриминговые сервисы, активное развитие которых заботит власти. При этом использование нецензурных выражений запрещено на телевидении и в средствах массовой информации законом о государственном языке.

Автор инициативы подчеркивает, что принятие данного закона позволит установить более четкую и действенную систему фильтрации и блокировки материалов, содержащих нецензурную брань.