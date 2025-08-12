В другие города артист также не поедет.

Рэпер Navai отменил концерт, запланированный на 18 сентября в клубе «Ангар» в Омске. Отмена мероприятия произошла по обстоятельствам, не зависящим от организаторов.

На сайте «Кассы.ру» билеты на отмененный концерт уже удалены из продажи. Их стоимость будет автоматически возмещена покупателям. Пользователи, расплатившиеся банковскими картами, получат возврат на свои счета, а также получат SMS-уведомления обо всех изменениях.

Отметим, что, помимо Омска, у рэпера были запланированы концерты в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Москве и Новосибирске, однако и там билеты больше нельзя купить. Сам исполнитель пока не высказался об отмене концертов.