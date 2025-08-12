Существующие серые ТОКи не поменяются.

Администрация Омска разработала и подготовила проект документа, устанавливающий единый стандарт внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО) и нестационарных объектов для оказания бытовых услуг. Еще не вступивший в силу нормативный акт подробно описывает требования к оформлению киосков, павильонов и торгово-остановочных комплексов.

Документ регулирует оформление входных конструкций, остекления (с запретом на защитные решетки), минимальную ширину дверных проемов и подсветку. Также установлено ограничение на количество объектов, объединяемых в единый блок – не более пяти.

Запрещено использование кирпичных стен, строительных блоков, винилового сайдинга или профлиста для облицовки фасадов, а также крыш из металлочерепицы и шифера.

Дополнительно отмечено, что НТО и объекты для оказания бытовых услуг должны иметь декоративную подсветку, размещаемую на вертикальных элементах фасада и нижнем поясе карниза. Название объектов разрешено подсвечивать контражурной подсветкой.

За уже ставшие родными серые павильоны на остановках беспокоиться не стоит: их внешний вид останется прежним.

Требования также определяют минимальные размеры входных дверей (не менее 0,9 метра) и окна, с запретом на наружное размещение защитных решеток на оконных проемах. Исключения сделаны для НТО в подземных переходах и некрупных шиномонтажных мастерских.