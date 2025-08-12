Самолет до Египта будет летать раз в 11 дней.

Египетская чартерная авиакомпания Sky Vision Airlines, действующая по заказу туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel, начнет осуществлять рейсы из Москвы и еще семи городов России, включая Омск, на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Начало полетов запланировано на конец августа – начало сентября, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Регион охвата полетов включает крупные города России: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Омск, Пермь, Тюмень и Уфу.

Как прокомментировали представители туроператоров, привлечение авиакомпании обусловлено стремлением расширить существующие маршруты и запустить новые в условиях повышенного спроса на туры в Египет.

– По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полетной программы в Египет на зимний период 2025–2026 годов на 25–30 %. Во многом этот рост произойдет благодаря привлечению Sky Vision Airlines, – рассказала руководитель службы по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова «Вестнику АТОР».

Согласно информации, предоставленной туроператором Pegas Touristik, рейсы из России в Шарм-эль-Шейх будут выполняться на воздушных судах B737-800. Каждый пассажир сможет взять с собой багаж весом до 20 кг и ручную кладь массой до 8 кг.

Что касается рейсов из Омска, то они будут организованы с периодичностью раз в 11 дней начиная с 3 сентября 2025 года и заканчивая 25 мая 2026 года.