Боли в спине беспокоят 80 % людей в мире.

Для сохранения здоровья позвоночника и предотвращения болей в спине после трудового дня важно контролировать вес, укреплять мышцы спины и выбирать качественный рабочий стул. Такой совет дал директор Центра реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, врач – травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

– Мышечный корсет, контроль своего веса и не травмироваться, – рассказал Терновой, – рецепт простой: будут мышцы крепкие спины – болеть не будет.

Доктор также посоветовал при преимущественно сидячей работе вставать и ходить минимум по 15 минут каждый час, а в течение недели заниматься физическими нагрузками. Например, Терновой советует ходить в бассейн и не доводить себя до ожирения.

– Если вы будете ходить два раза в неделю плавать, то вы компенсируете всю свою сидячую работу. Баланс нужно соблюдать в жизни, вес не должен быть большим. Если ты сидишь на рабочем месте и кушаешь орешки целый день, то у тебя будет ожирение. Будет ожирение, не двигаешься, значит не будет мышц, – рассказал врач «Ленте.ру».

Ортопед подчеркнул важность правильного соотношения жировой ткани и мышечной массы. Важную роль играет качество мебели, в частности рабочего кресла и спального места. Терновой указал, что боли в спине беспокоят восемь из десяти людей на земле, а каждый пятый хотя бы однажды сталкивается с настолько сильными болевыми ощущениями, что пропускает рабочие дни.