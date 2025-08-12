Омск-Информ
·Общество

Столбик термометра поднимется до +25 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +20...+25 °C.
Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Атмосферное давление будет падать.
В ночь на 13 августа температура воздуха упадет до +9...+14 °C. Местами прогнозируется небольшой дождь и туман. Ветер северо-западный, западный, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление не изменится. 
Олег Кипорук
