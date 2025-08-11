В здании произошел пожар.
Гитарист группы «25/17» Владимир Крылов остался без крыши над головой. Как рассказал музыкант в видеообращении, 1 августа в дом его семьи ударила молния. Произошел пожар.
– В результате крыши и верхние этажи всего нашего блока из 4-х квартир сгорели, а остальные этажи дома были напрочь залиты в процессе тушения возникшего пожара, – рассказал Крылов.
Жильцы дома попытались добиться помощи от застройщика, управляющей компанией и чиновников, но безуспешно. Восстанавливать дом никто не берется.
– Дом оказался не оборудован защитой от молний, вопреки документам, и теперь нам предстоят долгие разборки, а не быстрое решение проблемы, где жить, – отметил музыкант.
На экстренный ремонт всего дома открыли сбор средств.
Напомним, «25/17» – музыкальный коллектив, созданный омичами Андреем Позднуховым и Антоном Завьяловым. Сейчас участники группы живут в Москве.
По данным МЧС Московской области, 1 августа молния вызвала пожар в таунхаусе в Долгопрудном.