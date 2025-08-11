Омск-Информ
Общество

Одним из лидеров по привлекательности среди работодателей стал Омский НПЗ компании «Газпром нефть», ведущий подготовку кадров со школьной скамьи.

Во время рабочей встречи губернатор Виталий Хоценко, докладывая о социально-экономическом развитии Омской области Владимиру Путину, сообщил об уменьшении оттока трудовых кадров на 85 %. Это наблюдается в течение последних лет.

Закрепить кадры удалось во многом благодаря развитию промышленности, росту заработных плат – почти на 18 % и созданию новых рабочих мест. «Газпром нефть» стала одним из лидеров среди компаний, активно улучшающих социально-экономическую ситуацию в регионе.

Омский НПЗ, являющийся крупнейшим перерабатывающим активом компании, завершил масштабную модернизацию и запустил в эксплуатацию ряд крупных объектов.

Так, в текущем году на проектную мощность выведен высокотехнологичный комплекс биологической очистки воды «Биосфера». Это крупнейший экологический проект «Газпром нефти» в Омской области.

Кроме того, на Омском НПЗ с успехом завершено тестирование и запущена в промышленную эксплуатацию одна из крупнейших солнечных электростанций региона.

– Омский НПЗ активно участвует в подготовке кадрового резерва. Будущих нефтепереработчиков мы готовим начиная со школьной скамьи. Предприятие помогает молодым людям получить среднее и высшее образование с дальнейшим гарантированным трудоустройством. В этом году совместно с правительством региона запускаем на базе Омского промышленно-экономического колледжа образовательный кластер в рамках федеральной программы «Профессионалитет», где молодые люди смогут получить востребованную в нефтепереработке профессию. Прием заявок на обучение идет активно. Конкурс на некоторые специальности достигает семи-восьми человек на место. Это значит, что интерес к нашей отрасли, к нашему предприятию большой, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский

Таким образом, на предприятии применяются самые современные, в том числе природоохранные, технологии, а запуск новых установок позволяет создавать рабочие места для инженеров и специалистов рабочих профессий. Высокотехнологичные рабочие места, конкурентная заработная плата, прекрасные условия для карьерного роста – все это вывело Омский НПЗ в лидеры привлекательных работодателей региона.

