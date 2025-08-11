Однако борт все равно успешно приземлился.

На прошлой неделе, 5 августа, экипаж авиарейса Москва (Домодедово) – Омск (Центральный) в полете столкнулся с хулиганством. На высоте 9000 футов юго-восточнее Москвы пилоты заметили освещение лазером.

– 28 км юго-восточнее города Москва высота 9000 футов доклад экипажа об освещении лазером зеленого цвета, Каширское шоссе внутренняя сторона МКАД, – сообщает ТГ-канал AVIAINCIDENT.

Отметим, что луч лазера может ослепить пилота и поставить под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа. Однако экипаж «Уральских авиалиний» не пострадал и решил продолжать полет.

Отметим, что в тот же день пилот самолета Волгоград – Санкт-Петербург при заходе на посадку доложил об ослеплении лазером зеленого цвета. Однако посадка все равно прошла успешно.

Еще два экипажа столкнулись с лазерной атакой 6 августа.