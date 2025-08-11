Омск-Информ
Рабочая встреча проходила в Москве.
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Они обсудили социально-экономическое развитие региона, проблему аварийного жилья, уровень зарплат и др.
– Конечно, ознакомился со всем регионом. Регион большой, красивый, более 140 тысяч квадратных километров, более 1,8 миллиона человек проживает. Много проблем застарелых, которые сложно, но нужно, и мы их решаем. Это и дороги, и большая протяженность грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже в XXI веке. И ветхое и аварийное жилье, – отметил Хоценко.
Глава региона также рассказал, что у него и у его команды есть два постулата в работе: не давать обещания, которые точно не сможешь выполнить, и потихонечку решать сложности.
