Рассказываем, где выгоднее всего покупать грибы этим летом.

В Омской области грибники собирают в лесах белые грибы, грузди, маслята и лисички, после дождей их ведрами несут из березовых колков, соснового бора и осинников. Продают грибы вдоль трасс, на стихийных рынках и на сайтах бесплатных объявлений. «Омск-информ» выяснил, сколько стоит ведро даров природы и где их выгоднее покупать.

Первым делом горожане обычно идут к ближайшим торговым рядам, стихийно возникающим у магазинов и вдоль дорожек с высоким трафиком. Этим летом грибники продают подберезовики и подосиновики по 600–800 рублей за трехлитровое ведерко. Маслята стоят дешевле – 400 рублей, коровники – 200–300 рублей. Все это можно варить и жарить сразу. Сыроежки, волнушки, рыжики хороши в засолке, такое ассорти обойдется в 500–600 рублей. Грузди продают по 1000 рублей за пятилитровое ведро. Самые дорогие – боровики, за них могут попросить от 1500 до 2000 рублей. Наверняка можно торговаться, но много не уступят.

Некоторые грибники выставляют свой урожай в интернете в соцсетях и на популярном сайте объявлений. Многие предлагают собрать на заказ столько, сколько потребуется, вoзмoжна и дocтавка. От трех ведер эта услуга вообще бесплатна. Крупный гpуздь в ведре емкостью 10 литров стоит 1000 pублей, белый гриб в 5-литровом – 800 рублей. 10-литровое ассорти (бeлый, подосиновик, подберезовик, коровник, лисичка) обойдется в 1200 рублей. Если покупать большими объемами, то получается выгоднее.

Фанаты грибов знают, что лучшие дикоросы растут в северном направлении. Петровка в 30 км от Омска по Муромцевской трассе – первый такой пункт. У деревенского жителя можно купить отборных груздей и подберезовиков. Здесь особо не торгуются, могут отдать дешево – дефицита грибов в лесах нет, после дождей и тепла пошла их вторая волна. Лисички, например, могут продать за 300 рублей за 5-литровое ведерко. По Черлакской трассе, до и после Ачаира, продают маслята. Русско-Полянский тракт – это моховики и лисички.

Непосредственно в муромцевских лесах в этом году дефицит грибов, ждут опят. Ранние уже пошли, кстати, так что есть надежда наверстать сезон.

Добавим, что сбор и употребление в пищу незнакомых грибов может быть опасным и привести к пищевому отравлению. Помните об этом при покупке и заказе дикоросов.