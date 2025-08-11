Чиновнику предстоит курировать работу сразу нескольких отделов.

На сайте «Госслужба» появилась вакансия на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Омска. Будущий заместитель займется координацией работы отдела земельных отношений, отдела правовой экспертизы и кадрового обеспечения, судебно-претензионного отдела, отдела документооборота, делопроизводства и контроля. Специалисту предлагают зарплату в диапазоне 57 550–70 580 рублей в месяц.

От кандидатов требуется высшее образование и стаж госслужбы не менее двух лет. Документы будут принимать до 5 ноября.

Напомним, омский департамент архитектуры возглавляет Роман Воробьев. Сейчас у него три заместителя: Юлия Морозова, Ольга Дерябина и Елена Шевченко.